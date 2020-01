A Secretaria de Estado de Educação divulgou neste sábado (18) a primeira chamada dos alunos que fizeram a pré-matrícula on-line e o cadastro escolar na rede estadual de ensino. A matrícula deveria ter tido início na segunda-feira passada (13), mas a secretaria havia adiado a data por problemas técnicos no sistema.

Para fazer a consulta sobre em qual escola a criança ou adolescente poderá ser matriculada, a pessoa terá de acessar o site /matricula.educacao.mg.gov.br/ com os dados da inscrição do estudante. Para efetivar a matrícula, os pais, responsáveis ou alunos com 18 anos ou mais devem comparecer presencialmente na escola indicada entre esta segunda-feira (20) e o dia 27 de janeiro.

A secretaria garante que todos que fizeram a pré-matrícula terão a vaga garantida na rede estadual para o ano letivo que começa em 10 de fevereiro e que nenhuma pessoa ficará sem vaga nas escolas estaduais. Caso o aluno não esteja satisfeito com a escola para qual foi encaminhado, a Secretaria irá divulgar, no dia 10 de fevereiro, uma lista com unidades que possuem vagas remanescentes.

Caso o nome do estudante não conste nesta primeira chamada, os pais não devem se desesperar, segundo a secretaria. “Basta aguardar o próximo encaminhamento, que será publicado no dia 2 de fevereiro com todos os estudantes que não foram alocados na primeira lista”, diz a secretaria.

A pasta afirmou ainda que os estudantes foram alocados de acordo com suas opções de preferência, listadas por ele próprio ou seu responsável, no ato da pré-matrícula on-line. O encaminhamento a uma das suas opções respeitou as vagas disponíveis, a distância entre a residência do aluno e a escola, matrículas de irmãos na mesma unidade de ensino e idade do estudante.