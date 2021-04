Após registrar o dia mais frio do ano, com 12,4°C nesta quinta-feira (15), Belo Horizonte pode ter novo recorde nessa sexta-feira, com termômetros em 11°C. A elevação da temperatura, no entanto, está prevista para o fim de semana. O tempo seco, uma característica do outono, seguirá na cidade.

De acordo com Claudemir Fêlix, especialista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em BH, a mínima de hoje foi registrada entre 5h e 6h. "A tendência para amanhã é nesse patamar, com máxima de 28°C", disse. Conforme o especialista, o índice foi alcançado nesta quinta devido à ausência de nuvens, o que baixou a temperatura.

Veja a previsão para os próximos dias em BH:

Sexta-feira (16)

Mínima: 11°C

Máxima: 29°C

Poucas nuvens

Sábado (17)

Mínima: 13°C

Máxima: 30°C

Poucas nuvens

Domingo (18)

Mínima: 14°C

Máxima: 31°C

Poucas nuvens

Segunda-feira (19)

Mínima: 15°C

Máxima: 30°C

Poucas nuvens

