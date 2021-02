As fortes chuvas que caíram sobre Belo Horizonte nesse domingo (7) causaram muitos estragos pela cidade. Diversos pontos da capital mineira ficaram alagados, colocando em risco a vida dos moradores. Na manhã desta segunda-feira (8), a Via 240, próxima à Estação São Gabriel, na região Oeste, foi fechada por manifestantes, que cobram da prefeitura uma solução para o problema antigo.

Os moradores do entorno da estação interditaram o cruzamento da rua Volts, no bairro Primeiro de Maio, com a avenida Cristiano Machado. “Nem Defesa Civil, nem Corpo de Bombeiros. Ninguém veio. Sete casas destruídas. Minha filha de dois anos quase morreu. Ninguém passa aqui não”, diz uma mulher.

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra a avenida debaixo d’água após o temporal de ontem. “Não vai passar ninguém. Isso daqui é descaso com o povo”, dispara um dos manifestantes.

Colchões, pedaços de madeira e móveis velhos foram utilizados para bloquear a passagem dos veículos. A Polícia Militar foi deslocada para o local e acompanhou a movimentação.

Segundo a Defesa Civil, em 24 horas, foram registrados 160 mm de água da chuva na regional Oeste, equivalente a 88,2% do volume esperado para todo o mês de fevereiro. Nos oito dias, já foram computados 199,4 mm de precipitações, marca superior à média histórica do período, que é de 181,4 mm.

Previsão do tempo

Nesta segunda, a previsão meteorológica indica céu encoberto a nublado, com pancadas de chuva e possíveis trovoadas isoladas. A temperatura mínima foi de 15ºC e a máxima estimada é de 25ºC. A umidade relativa mínima do ar deve girar em torno de 75% à tarde.

A Defesa Civil também chama a atenção sobre risco geológico em todas as regionais de Belo Horizonte até terça-feira (9) por conta do acúmulo de água. Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo e nos sinais construtivos.

