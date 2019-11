Depois de 15 anos compartilhando bons momentos e de uma cerimônia religiosa emocionante, Vanessa e Rodrigo, enfim, passaram as primeiras horas juntos - e sozinhos! Portadores de Síndrome de Down, os jovens subiram ao altar, na noite de sábado (23), na Basílica do Santo Cura D’ars, no Prado, região Oeste de Belo Horizonte.

Após o "sim" no templo, que arrancou aplausos e choro de felicidade de todos os presentes, os dois seguiram para a festa que marcou a realização do sonho deles. Na pista de dança, Vanessa e Rodrigo se esbaldaram até a madrugada deste domingo (24). Após a diversão, foram juntos aproveitar a noite de núpcias.

"Esta é a primeira vez que eles ficam juntos sozinhos, sem a presença da família. Devem estar radiantes", confessou a mãe do rapaz, Herculina Gomes Santos. A viagem de lua de mel deve acontecer no fim de dezembro, quando os pombinhos irão para um destino da Bahia. "Mas aí terá companhia de algum parente", admitiu a mamãe coruja.

Vanessa e Rodrigo subiram ao altar na Basílica do Santo Cura D’ars

Emoção

Rodrigo Gomes Morais, de 28 anos, e Vanessa Salgado Ribeiro Melo, de 31, se conheceram ainda na escola. Mas, devido à idade, o "namoro" ficou só na imaginação do casal. Alguns anos depois, o rapaz procurou a amada e a pediu em namoro.

A história de amor do casal comoveu não só os pais, mas todos que acompanharam a trajetória dos dois. Na basílica onde a cerimônia foi realizada, o clima foi de pura emoção. "Foi tudo maravilhoso. Todo mundo ficou feliz em ver a felicidade deles. Até o padre se emocionou muito", recordou Herculina, ao relembrar o casamento.

Vida juntos

Desde que o pedido de casamento foi feito, a família vem trabalhando a independência do casal e orientando sobre as responsabilidades. “Ele pega a condução sozinho, vai ao médico, ao mercado e ao trabalho”, conta Herculina. Há seis meses, o noivo é recepcionista e analista administrativo em uma construtora.

Vanessa ajuda a mãe na faxina e está aprendendo a cozinhar. Casados, irão morar na casa da mãe de Vanessa para se adaptarem à rotina. A expectativa é que, em dois anos, Rodrigo e Vanessa tenham um lugar só para eles. “Mas o nosso amparo sempre vão ter”, garante a mãe da noiva, Valéria Melo.

Casamento

Rodrigo e Vanessa participaram de cada detalhe da preparação da cerimônia. O rapaz escolheu um terno azul turquesa para esperar a noiva no altar.

Na recepção, o casal dançou uma valsa escolhida pelo noivo. “É a melodia que a Bela e a Fera dançam no filme da Disney”, contou Rodrigo.

Vanessa, que usou um vestido rendado off-white, acompanhou a escolha do buffet e da decoração do salão.

*Com informações de Marília Mesquita

