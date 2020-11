Depois o temporal da noite dessa quarta-feira (18), que fechou avenidas e fez a Defesa Civil atender 53 chamados de vistorias de risco de desmoronamentos, Belo Horizonte amanhece, nesta quinta-feira (19), com tempo nublado e alerta para a possibilidade de mais chuva.

De acordo com a Defesa Civil, o aviso é válido até 8h desta sexta (20), o que significa que pode chover a qualquer hora do dia e da madrugada. O volume esperado está entre 30 e 50 mm, além de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

Chuva superou média

Em apenas 19 dias, já choveu na região Leste de BH 250,8 mm. As precipitações, até 6h desta quinta, já superam a média histórica de novembro (239,8 mm). Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Veja o volume (mm) de precipitações nas regiões de BH neste mês, conforme a Defesa Civil:

Barreiro: 167,8 (70%)

Centro Sul: 221,6 (92,4%)

Leste: 250,8 (104,6%)

Nordeste: 163 (68%)

Noroeste: 177,8 (74,1%)

Norte: 125,2 (52,2%)

Oeste: 161,4 (67,3%)

Pampulha: 164,6 (68,6%)

Venda Nova: 156,4 (65,2%)

Veja, também, os índices registrados (em mm) em BH entre 18h de quarta-feira (18) e 6h desta quinta-feira (19):

Barreiro: 42,4 (17,7%)

Centro Sul: 27 (11,3%)

Leste: 61,6 (25,7%)

Nordeste: 63,4 (26,4%)

Noroeste: 69,4 (28,9%)

Norte: 8,6 (3,6%)

Oeste: 29,4 (12,3%)

Pampulha: 75,6 (31,5%)

Venda Nova: 4,1 (1,7%)

Previsão do tempo

Conforme a Defesa Civil, o dia será de céu nublado em BH, com temperatura máxima estimada em 27°C. Na madrugada, os termômetros chegaram a 18°C. A umidade relativa do ar fica em torno de 60% no período da tarde na cidade.

Recomendações para o período chuvoso:⠀

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva

⠀⠀

- Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos

⠀

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores

⠀

- Atenção especial em áreas de encostas e morros

⠀

- Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199)

⠀

- Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199)

⠀

- Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos