A tempestade que atingiu Belo Horizonte na noite dessa segunda-feira (18) causou transtorno por conta dos alagamentos e das vias interditadas, além do desabamento de estruturas. Por conta das fortes chuvas, a Defesa Civil emitiu um alerta de risco geológico.

De acordo com o órgão, os moradores de todas as regiões da capital devem ficar atentos aos possíveis deslizamentos de terra até esta quarta-feira (20). Das nove regionais de BH, oito estão sob alerta máximo. Somente Venda Nova tem situação moderada.

Veja as recomendações: ⠀⠀⠀

Coloque calha no telhado da sua casa

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água

Não jogue lixo ou entulho na encosta

Não despeje esgoto nos barrancos

Não faça queimadas⠀⠀

Sinais de que deslizamentos podem acontecer: ⠀⠀

Trinca nas paredes

Água empoçando no quintal

Portas e janelas emperrando

Rachaduras no solo

Água minando da base do barranco

Inclinação de poste ou árvores

Alerta de deslizamento de terra em BH

Previsão do tempo

Nesta terça-feira (19), a previsão meteorológica indica que o dia será de céu encoberto a nublado, com pancadas de chuva a qualquer hora, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais, além do declínio da temperatura. A mínima foi de 16ºC e a máxima estimada é de 22ºC. A umidade relativa mínima do ar deve permanecer em torno de 80% à tarde.

Emissão de alertas

Os belo-horizontinos podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP de casa para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será recebida na sequência. O serviço não tem custo.



A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: @defesacivilbh.

22h47 - Em virtude da chuva nas últimas 24h e a tendência de novas chuvas, existe a possibilidade de risco geológico alto em BH até quarta-feira (20). Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo e nos sinais construtivos.@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/kyWPxdPFM9 — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) October 19, 2021

