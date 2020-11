Pedro Teixeira, na região Central, e Cedro de Abaeté, na Zona da Mata, são os únicos municípios mineiros que ainda não registraram nenhum caso de Covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta sexta-feira (6), São Thomé das Letras, no Sul do Estado, que fazia parte do seleto grupo, atestou o primeiro infectado pela doença.

Conforme o levantamento, das 853 cidades de Minas, 851 tiveram pelo menos um registro da enfermidade. Com relação a mortes, 654 municípios perderam ao menos um paciente para a enfermidade.

Nas últimas 24 horas, Minas teve 1.762 infectados, elevando para 366.303 confirmações da doença. O número total de óbitos chegou a 9.199, sendo 71 de ontem para hoje.

Belo Horizonte é o epicentro da pandemia. A capital soma 47.518 casos e 1.520 mortes. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, aparece em seguida, com 35.136 infectados e 674 óbitos.

Perfil

De acordo com o boletim epidemiológico, a média de idade das pessoas que perderam a vida é de 71 anos. Homens representam 57% das vítimas. Pelo menos 75% apresentavam alguma comorbidade.

Recuperação

Ainda segundo os dados da SES, 337.743 pacientes se recuperaram do vírus. O governo acompanha 19.361 pessoas, internadas em unidades de saúde ou em casa, em isolamento.

Leia mais:

Apenas duas cidades de Minas ainda não registraram casos de Covid-19

Covid-19: país tem 161,7 mil mortes e 5,61 milhões de casos acumulados

São Thomé registra contágio por Covid e apenas duas cidades mineiras seguem sem a doença