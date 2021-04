Apesar de a maior parte de Minas Gerais estar na Onda Roxa, fase mais restritiva do Minas Consciente, programa estadual de flexibilização da atividade econômica, a circulação de veículos pelas principais rodovias de Belo Horizonte durante a saída para o feriado de Semana Santa é intensa nesta quinta-feira.

No Anel Rodoviário, o trânsito segue com muita lentidão entre o bairro Califórnia, na região Noroeste da capital, e o viaduto que dá acesso ao Alípio de Melo, na Pampulha. Na altura do Shopping Del Rey, tráfego praticamente parado, por volta das 17h30.

Na BR-381, a circulação é intensa na saída para o Espírito Santo, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A corporação recomendou que os motoristas mantenham-se na pista e não trafeguem ou ultrapassem pelo acostamento. "Estaremos atentos. Para sua segurança", informou.

18h - Trânsito permanece intenso na BR381 saída ES. Demais saídas da capital com trânsito intenso, mas sem retenções. pic.twitter.com/BDlNLqKraI — PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) April 1, 2021

A movimentação é grande a despeito dos frequentes pedidos das cidades turísticas para que os visitantes evitem viajar para as localidades, devido ao avanço da Covid-19 e o agravamento da pandemia em Minas.

No Estado, treze das 14 macrorregiões de Saúde continuarão na Onda Roxa do Minas Consciente até 11 de abril. Apenas a região Triângulo do Norte, primeira a ser inserida nessa fase mais restritiva, apresentou melhora em todos os indicadores da Covid-19 e, por isso, avançará para a Onda Vermelha.

A microrregião de Saúde de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, também seguirá para o nível vermelho. As mudanças, no entanto, só passam a valer na próxima segunda-feira (5).



Restrição de tráfego

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou, nessa quarta-feira (31), sobre a restrição de tráfego nas rodovias federais de pista simples. Conforme a PMRv, a mudança é válida para veículos de carga. Veja as condições abaixo:

Restrição de tráfego



Somente em rodovia federal de pista simples.



Rodovias estaduais do DER não haverá restrição. pic.twitter.com/N1YcxD6Wct — POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA-MG (@pmrodoviaria) April 1, 2021

Leia mais:

BH terá vacinação contra Covid para idosos de 68 anos nesta sexta; sábado não haverá imunização

CDL quer vacinação de idosos também no final de semana em BH

Estado cria regime especial de tributação para o e-commerce; veja condições