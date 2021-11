Depois de uma semana de muito calor e tempo seco, Belo Horizonte pode voltar a ver chuva nesta quinta-feira (25). A capital tem previsão de céu nublado com possibilidade de pancadas isoladas durante a tarde.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada nesta quinta foi de 18ºC, e a máxima pode chegar aos 31ºC, com a umidade relativa do ar na casa dos 40%. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ainda aponta a chance de ventos moderados ao longo de todo o dia na cidade.

7h25 - A previsão meteorológica indica que a quinta-feira (25) será de céu claro a parcialmente nublado com temperatura elevada com possibilidade de chuva isolada, a partir da tarde. A temperatura mínima foi 18 °C, a máxima estimada é 31 °C e a umidade relativa mínima do ar 40%. pic.twitter.com/67CN6nbQ9x — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) November 25, 2021

Quatro das nove regionais da capital já superaram a média de chuva prevista para todo o mês de novembro, segundo a Defesa Civil. Centro-Sul, Nordeste, Noroeste, Norte e Pampulha são as áreas que ainda não chegaram à marca, mas todos já passaram dos 85% da previsão para o mês.

Confira o último balanço acumulado de chuvas em novembro, segundo o órgão:

Barreiro: 251,8 mm (105%)

Centro Sul: 208,2 mm (87%)

Leste: 258,6 mm (108%)

Nordeste: 230,4 mm (96%)

Noroeste: 221,6 mm (92%)

Norte: 210,2 mm (88%)

Oeste: 258 mm (108%)

Pampulha: 226,6 mm (95%)

Venda Nova: 246,2 mm (103%)

