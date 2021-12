Apesar do anúncio do fim da greve dos motoristas de ônibus de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (3), a quantidade de ônibus circulando pela capital ainda não se normalizou. E usuários vão ter dificuldades na volta para a casa.

De acordo com a BHTrans, até às 16h desta sexta-feira, o número de viagens realizadas ficou abaixo do normal para o período. E em algumas estações, nem chegou ao mínimo de 60% determinado pela Justiça, durante a greve. A situação é pior na Estação do Barreiro, onde apenas 14% das viagens foram realizadas. Também a Diamante e aVenda Nova são muito afetadas. As demais linhas operam com 51% do total. Só as linhas das estações Vilarinho e São José registram movimento acima de 60%.

Situação da operação do transporte coletivo

% de viagens realizadas em relação às programadas

FAIXA 15h às 16h



Estações

Barreiro:14%

Diamante:26%

José Cândido:50%

Pampulha:52%

São Gabriel:43%

São José:67%

Venda Nova:38%

Vilarinho:64%

Demais Linhas:51% — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) December 3, 2021

Segundo o presidente do Sindicado dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Belo Horizonte (STTR-BH), Paulo César Salomão, a normalização do serviço deve só ocorrer no sábado (4). Ele explicou que, apesar do acordo que determinou da suspensão do movimento grevista, o contato com os motoristas não é imediato, o que dificulta o retorno imediato da prestação do serviço.

O presidente do STTR-BH estimou que entre 75% e 80% dos trabalhadores já foram notificados sobre o fim da greve.

Leia também:

Após acordo com empregadores, greve dos motoristas de ônibus chega ao fim em BH

Fim de semana será chuvoso em Belo Horizonte; veja a previsão