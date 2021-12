A tarde desta sexta-feira (3) foi marcada por pancadas de chuva e até granizo em Belo Horizonte. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os moradores da capital não devem esperar grandes mudanças no tempo durante o fim de semana, já que a previsão é chuva para o sábado (4) e o domingo (5).

Para o sábado, a previsão do Inmet é de tempo nublado com pancadas de chuva isoladas durante a manhã. À tarde o cenário pode ser acompanhado de trovoadas e, à noite, de chuvas de menor intensidade. A temperatura mínima será de 16º C e a máxima de 28º C.

No domingo a previsão é de chuvas isoladas e tempo nublado durante todo o dia. A temperatura mínima esperada é de 15º C e a máxima de 30º C.

Alerta

Ainda nesta sexta, a Defesa Civil de BH emitiu alerta para a possibilidade de pancadas de chuva (20 a 30 mm) com raios e rajadas de vento ocasionais em torno de 50 km/h até as 8h de sábado (4).

11h58 - Possibilidade de pancadas de chuva (20 a 30 mm) com raios e rajadas de vento ocasionais em torno de 50 km/h até 8h de sábado (4).@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/Fj7lXJo1kD — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) December 3, 2021

