O evento de comemoração do título do Campeonato Brasileiro do Atlético na Praça Sete não foi informado à prefeitura, que notificou e multou o clube. A festa reuniu três trios elétricos e um caminhão dos bombeiros com os atletas no hipercentro da capital na noite dessa quinta-feira (2) e virou a madrugada desta sexta (3).

De acordo com o Executivo municipal, não houve qualquer pedido de licenciamento de evento por parte do Atlético. O valor da multa e a natureza da notificação, no entanto, não foram especificados pela PBH.

A assessoria do Galo informou que não lhe foi passada nenhuma informação a respeito de multas pela diretoria do clube.

Assim que o apito final soou em Salvador e confirmou a vitória que rendeu o título nacional ao Atlético, o clube anunciou o evento na Praça Sete em suas redes sociais. O convite aos torcedores foi feito com o anúncio do show do cantor Bell Marques.

⚠️ PARTIU PRAÇA 7 ⚠️



🎶 Um título desses, uma lua dessas... todos os caminhos me levam pra 7! 🔥🐔



🏴🏳️ Massa, pode ir pro Centro da #CidadeDoGalo que vai ter festa! SE EU NÃO DURMO NINGUÉM DORME, OK? 🤪



🔥 @BellMarques comanda a comemoração da Massa!



🏆🏆 #BicaBiCAMpeão pic.twitter.com/yYziUB5XWz — Atlético 😷 (@Atletico) December 2, 2021

De acordo com a Polícia Militar, a festa na Praça Sete, somada às comemorações na Praça da Estação e na sede do Atlético, no bairro de Lourdes, reuniu cerca de 100 mil pessoas.

Aglomeração

A reunião de centenas de milhares de torcedores nas ruas de BH levantou, ainda, preocupações relativas à pandemia. O infectologista Unaí Tupinambás, membro do Comitê de Enfrentamento à Covid da capital, disse que os eventos de comemoração do título atleticano causaram preocupação no grupo, que repassou as observações à prefeitura.

“Não justifica a aglomeração, mesmo em espaços abertos. Ninguém estava de máscara e estavam muito próximos e gritando, quando a eliminação de partículas é mais intensa”, comentou Tupinambás.

Embora os indicadores da pandemia na cidade estejam controlados, o momento de avanço da quarta onda com foco na Europa e o surgimento da variante ômicron acendem um alerta para a possibilidade de recrudescimento nos números da Covid-19.

“Neste cenário incerto, a gente precisa manter as medidas de prevenção. É por isso que a prefeitura não liberou o Carnaval, a gente não sabe como vai estar a pandemia em fevereiro”, conclui o infectologista, que afirma que as medidas de isolamento social podem endurecer novamente caso os números indiquem aumento no número de casos e na taxa de transmissão do vírus.

​