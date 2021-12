A prefeitura de Belo Horizonte liberou o funcionamento de boates, salões de dança e estabelecimentos afins na capital. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município nesta sexta-feira (3) e já está em vigor.

Com a nova publicação da PBH, apenas as saunas continuam proibidas de funcionar. Por outro lado, estabelecimentos liberados podem receber 100% da capacidade de público, desde que uma série de regras seja cumprida, como uso de máscara, aumento do número de acessos e higienização das mãos com álcool em gel.

Todas as normas também foram publicadas nesta sexta-feira, por meio de uma portaria disponível no Diário Oficial do Município. Os protocolos foram unificados eventos, casas de shows e espetáculos, casas de festas, discotecas, danceterias e salões de dança e espetáculos circenses.

A exigência de teste negativo contra a Covid-19 ou o cartão de vacinação que consta as duas doses também foi alterada. Os documentos serão obrigatórios apenas para atividades com público superior a 2.000 pessoas ou com show para público em pé, serviço de alimentação para público em pé ou espaço que possibilite dança.

