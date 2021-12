Nessa quinta-feira (2) o Parque Municipal Américo Renné Giannetti, localizado na região Central de Belo Horizonte, foi reaberto ao público, após nove meses fechado. Em março deste ano, as autoridades sanitárias registraram um surto de raiva em morcegos. A medida foi necessária pois mamíferos silvestres e domésticos, principalmente gatos, convivem na área de circulação do vírus.

O funcionamento do parque é de terça-feira a domingo, das 8h às 18h, com entrada permitida até às 17h.

Regras

Para visitar o espaço é necessário fazer um agendamento prévio. Os ingressos gratuitos para visitar o Parque Municipal são disponibilizados todas as segundas-feiras, às 8h, no portal da PBH. Para aqueles que não conseguirem realizar o agendamento, há a possibilidade do ingresso de lote extra sempre às 9h, com base em desistências de pessoas previamente agendadas.

Assim como em outros parques da cidade, está sendo exigido um comprovante de vacinação contra a febre amarela. Menores de 9 meses, por não poderem ser imunizados contra a doença, não podem acessar o parque.

Segundo a administração do parque, enquanto estiverem nas mediações do local, os visitantes devem seguir os protocolos sanitários de controle da Covid-19, como fazer uso obrigatório da máscara, manter distanciamento entre pessoas e higienização frequente das mãos.

Confira os registros feitos pelo Hoje em Dia no Parque Municipal na manhã desta sexta-feira:



