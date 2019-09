Assédio e estupro contra mulher. Assalto a motorista. As queixas envolvendo aplicativos de transporte de passageiros têm aumentado junto com a popularização dos apps. Recentemente, no bairro Aarão Reis, região Norte de Belo Horizonte, um condutor de plataforma foi preso com um quilo de cocaína.

Em Betim, na Grande BH, três homens foram detidos por assaltar um profissional de aplicativo. Na mesma cidade, em julho deste ano, um motorista tentou matar uma passageira. Outros relatos graves envolvem agressões sexuais contra mulheres.

Para tentar barrar essa violência, e dar mais segurança tanto para motoristas quanto para passageiros, câmeras de vigilância começaram a ser instaladas em veículos da capital mineira. A novidade, lançada pela 99, garante monitoramento remoto 24 horas por dia. Para isso, a empresa oferece equipamentos com visão noturna e estilo “olho de peixe”, que permite ângulo panorâmico.

A tecnologia tem custo zero para os passageiros. Já os condutores que optarem pelo monitoramento "ao vivo" terão que desembolsar R$ 60 pela instalação das câmeras e R$ 9,90, por semana, para manutenção do sistema. "Não haverá acréscimo no valor das corridas feitas pelos condutores com câmeras instaladas", garantiu Thiago Hipólito, diretor de segurança da 99.

Segundo a empresa, os valores cobrados pela instalação e manutenção são exclusivamente para viabilizar a implementação das câmeras e o trabalho da equipe dedicada ao projeto e não visam o lucro.

Privacidade

Apesar da segurança reforçada, o projeto é controverso, pelo menos com relação a privacidade. Mas a 99 garante que este não é um problema, já que o passageiro poderá optar por embarcar ou não em um veículo monitorado.

Segundo a empresa, o cliente do app será informado se um carro possui câmera no momento em que a corrida for aceita por um motorista. Se o passageiro não quiser seguir viagem em um carro monitorado, poderá desistir da corrida e solicitar outro motorista, informou.

Motoristas ouvidos pelo Hoje em Dia aprovaram o sistema de segurança, mas lamentaram os valores. "É inviável ter mais uma taxa. Se formos pagar para ter as câmeras, parte do lucro vai embora", ponderou um motorista parceiro do app, que preferiu não ter o nome publicado.

O projeto de segurança já está em vigor em São Paulo e, por lá, também é opcional.



Como funciona

A 99 explicou que os dispositivos serão conectados à central de segurança da empresa, que funcionará exclusivamente para fazer o monitoramento das corridas. Acopladas aos veículos, as imagens das câmeras serão monitoradas em duas situações.

Na primeira, quando o motorista acionar um botão integrado ao dispositivo. Já o passageiro poderá emitir o alerta de segurança solicitando a vigilância apertado um botão de emergência já disponível no app durante uma corrida.

Quando os alertas forem gerados, a câmera será ligada com as imagens em tempo real. Elas vão ser mantidas em confidencialidade, segundo a empresa. “O dispositivo aumentará ainda mais o nível de segurança das viagens feitas pelo app, com foco em prevenção”, diz o diretor de segurança da 99. “O aumento de proteção será para os dois lados, passageiros e motoristas", reforçou.

Segurança

De acordo com a 99, o projeto ainda está em fase de expansão e, por isso, o passageiro não tem a opção de requisitar carros com câmera. "Dependerá da adesão de motoristas ao dispositivo", informou a empresa. O motorista que quiser solicitar a instalação da câmera deve se inscrever neste link.

