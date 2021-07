A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta quarta-feira (21), aproximadamente 620 kg de maconha no quilômetro 255 da BR-356, em Muriaé, na Zona da Mata Mineira. A droga estava sendo transportada por um homem, de 29 anos, que foi preso. Segundo a corporação, a quantidade apreendida pode render mais de R$ 600 mil.

Os policiais abordaram o automóvel, um Chevrolet Tracker, após receberem informações da Inteligência da PRF. Foram encontrados 680 tabletes do entorpecente no interior do veículo, que utilizava placas adulteradas de São Caetano do Sul (SP).

A ação faz parte da 3ª fase da Operação Caminhos de Minas, iniciada na última segunda-feira (19).

O condutor, que não tem habilitação, contou aos policiais que recebeu R$ 8 mil para levar o veículo e os tabletes de Umuarama (PR) até o Estado do Rio de Janeiro. Ele foi apresentado, junto com a droga e o veículo, à Delegacia de Polícia de Muriaé.

