Belo-horizontinos que forem convocados para a vacinação contra a Covid-19 e não comparecerem para a aplicação da segunda dose em até uma semana da data marcada irão para o fim da fila de imunização. O anúncio foi feito pela prefeitura nesta quarta-feira (21).

A administração municipal informou, ainda, que os imunizantes armazenados para completar o esquema vacinal de quem já recebeu a primeira dose, mas não voltou aos centros de saúde no prazo estipulado, serão usados na ampliação da campanha na metrópole. Assim, essas pessoas estão automaticamente no fim da fila, conforme o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado, antecipou em entrevista concedida ao Hoje em Dia em 13 de julho.

Isso significa que quem perdeu o prazo vai ter que esperar a chegada de novas remessas do Ministério da Saúde e uma nova convocação para completar o esquema vacinal.

“A prefeitura manteve, por dois meses, essas vacinas reservadas para a segunda dose. Como não houve procura, vamos utilizá-las para imunizar outros grupos etários. Existe uma população muito ansiosa para receber a dose e não é justo adiar essa imunização, com vacinas em estoque”, explica o secretário Jackson Machado Pinto.

A PBH ampliou nesta quarta a imunização para moradores de 36 a 39 anos, completos até 31 de julho. Também será antecipada a segunda dose do público de 52 anos e para para trabalhadores da saúde de 18 a 36 anos.

Confira o cronograma:

Quinta-feira (22): pessoas de 39 anos, completos até dia 31 de julho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte. Veja locais;

Sexta-feira (23): pessoas de 38 anos, completos até dia 31 de julho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte. Veja locais;

Sábado (24): segunda dose para pessoas de 52 anos. Veja locais;

Segunda-feira (26): pessoas de 37 anos, completos até 31 de julho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte;

Terça e quarta-feira (27 e 28): segunda dose para trabalhadores da saúde, com idade entre 18 e 36 anos;

Quinta-feira (29): pessoas de 36 anos, completos até 31 de julho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte.



No momento da vacinação, as pessoas dessas faixas etárias anteriormente citadas precisam seguir as seguintes orientações:

- Ser cidadão residente de Belo Horizonte;

- Apresentar documento de identificação com foto;

- Não ter recebido vacina contra a Covid-19;

- Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;

- Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Já as pessoas que vão receber a segunda dose, para a conclusão do esquema vacinal, devem apresentar o cartão com a aplicação da primeira dose, o comprovante de residência, documento de identidade e CPF.

O horário de funcionamento, em dias úteis, dos postos fixos e extras será das 8h às 17h e os pontos de drive-thru das 8h às 16h30. Neste sábado ( 24), exclusivamente, os postos fixos, extras e os pontos funcionam das 7h30 às 14h e drive-thru funcionarão das 8h às 14h.

As pessoas convocadas devem se vacinar nos locais listados para cada grupo, que serão divulgados posteriormente no portal da PBH.

Os locais são dinâmicos e passam por alterações diariamente por questões de logística para evitar aglomeração do público.

