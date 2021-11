Araxá, no Triângulo Mineiro, completou 25 dias sem mortes causadas pela Covid-19 nessa segunda-feira (8). Com pouco mais de 100 mil habitantes, o município não perde moradores para a doença desde 13 de outubro.

O boletim epidemiológico divulgado diariamente pela prefeitura ainda mostra a situação da pandemia no município. Araxá tem disponibilidade de dez leitos de UTI e outros dez clínicos para tratamento do novo coronavírus. Cada um deles tem três pacientes em acompanhamento.

Desde o começo da pandemia, em março do ano passado, a cidade teve 15.403 casos confirmados da doença, dos quais 242 vidas foram perdidas para a doença. São 15.015 pacientes recuperados, e 146 casos em acompanhamento. As publicações do executivo municipal mostram não só a ausência de óbitos, mas também o fato de que não há mortes em investigação por suposta relação com o vírus.

O Vacinômetro em Araxá mostra os motivos para que a cidade não reigstre mortes há quase um mês. Já foram aplicadas 158.635 doses da vacina contra a Covid-19. Mais de 84 mil moradores receberam a primeira aplicação, quase 64 mil receberam também a segunda dose e cerca de 5 mil receberam a dose de reforço. A vacina em dose única foi aplicada em 4.949 moradores da cidade.

A imunização com duas doses ou dose única chegou a 68,9 mil pessoas em Araxá. O número representa 63,8% da população totalmente protegida contra o novo coronavírus.

