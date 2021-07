O quadrinista Robson Rocha, de 41 anos, morreu nesse domingo (11), vítima da Covid-19. Ele estava internado no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte, desde o mês passado. A informação foi divulgada por familiares e amigos em redes sociais.

O artista ficou conhecido por trabalhar para DC Comics, tendo desenhado, desde 2011, para títulos como “Liga da Justiça”, “Aquaman” e “Lanterna Verde”.

No Twitter, amigos, fãs e colegas de trabalho, como Jim Lee, diretor criativo da DC, manifestaram tristeza pela morte. O quadrinista deixa esposa e uma filha.

It is with great sadness that I share the heartbreaking news that DC artist Robson Rocha has passed away. An incredibly talented young artist from Brazil—Robson started at DC just 11 years ago and always impressed me with the amazing energy and fluidity of his figurework, pic.twitter.com/tenDOEILAJ