Um assalto a uma padaria terminou em tiroteio na noite dessa segunda-feira (18), no bairro Aparecida, região Noroeste de BH. Um tiro atingiu um carro com um casal e uma criança que passava pela rua no momento do crime.

De acordo com a PM, um homem armado, acompanhado por duas crianças de, aparentemente, 11 anos, iniciou o assalto quando foi surpreendido pelo proprietário do estabelecimento com um revólver. Ambos dispararam as armas.

O tiro que acertou o carro de passeio destruiu o pára-brisa e os estilhaços do vidro causaram leves escoriações na passageira do banco da frente. A bala não atingiu nenhum dos ocupantes.

O suspeito deixou o local levando o celular de uma funcionária da padaria, bebidas e R$ 270. Até a finalização desta reportagem, ninguém havia sido preso.

