Interditada desde a última segunda-feira (3) devido a um deslizamento de terra, a faixa da direita do Anel Rodoviário, no km 542, altura do bairro Olhos D'Água, na região Oeste de BH, sentido Rio de Janeiro, foi liberada nesta segunda (10). O mesmo não ocorreu, no entanto, na marginal do sentido contrário, que segue bloqueada.

De acordo com a Via 040, concessionária responsável pelo trecho, a recuperação - que tinha previsão inicial de finalização até o início de março - foi concluída após trabalho ininterrupto da empresa, que alocou equipes e máquinas extras. No local, foi feita a estabilização da lateral direita da pista do sentido Rio de Janeiro. A encosta havia cedido após as fortes chuvas da capital.

Chuvas causaram desestabilização das encostas às margens da via

Já no sentido Vitória, as obras continuam e a faixa da direita permanece interditada. A expectativa da empresa é que a pista seja liberada até a última semana de fevereiro. Conforme a concessionária, o bloqueio é necessário para a movimentação segura de trabalhadores e máquinas. No local, são feitas a estabilização da encosta e a reconstrução do muro de contenção.

A Via 040 orienta os motoristas que trafegam no trecho a redobrar a atenção para a sinalização, que foi reforçada. A empresa afirmou ainda que cadastrou alertas para os usuários do aplicativo Waze. As informçaões sobre o tráfego no local também serão passadas pelos painéis eletrônicos na estrada, site da empresa e Twitter.

Trânsito no local

Por volta das 8h, mesmo com a liberação da pista no sentido Rio de Janeiro, realizada por volta das 6h30, o tráfego no local apresentou lentidão devido à pane de um carro. Foi necessário fechar a área, na entrada do Anel com a BR-356, no km 543.

No sentido contrário, no mesmo horário, o excesso de veículos causou cerca de 2 quilômetros de lentidão, na altura do km 535, próximo ao acesso à avenida Amazonas. Por volta das 9h, o fluxo em ambos os trechos foi normalizado. Por volta das 11h, o trânsito continuava bom, segundo a Via 040.

