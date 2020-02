O deslizamento de terra em ambas as margens do Anel Rodoviário, na altura do bairro Olhos D'Água, na região Oeste de Belo Horizonte, provocou a interdição parcial da pista e causou grande lentidão na via na manhã desta segunda-feira (3), data em que tem início o retorno às aulas na capital. A situação ruim, que deve ser corrigida apenas no início de março, piorou com o registro de panes de veículos nesta manhã.

De acordo com o tenente Luiz Fernando Ferreira, comandante do policiamento no Anel Rodoviário, da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o deslizamento ocorreu no km 542 e há interdições de uma faixa da direita no sentido Rio de Janeiro e outra, também da direita, no caminho para Vitória (ES). As estruturas cederam após as fortes chuvas das últimas semanas.

Segundo a Via 040, concessionária responsável pelo trecho, estão sendo realizadas a recomposição da estrutura de contenção da encosta no sentido Vitória e a estabilização da lateral direita da pista do sentido Rio de Janeiro. As obras têm um prazo de 45 dias para serem concluídas, com início registrado no último dia 24 de janeiro e, portanto, prazo máximo até 8 de março.

07h10 - Anel Rodoviário de BH (MG), km 542, obra programada, recomposição de talude. Interdição parcial em ambos os sentidos. Fluxo lento sentido RJ. Ponto de ref.: próx. ao B. Olhos D'Água. — Via 040 (@via040) February 3, 2020

Dessa forma, os motoristas precisarão redobrar a paciência para passar pelo trecho, que deverá registrar lentidão pelos próximos dias, com o aumento do fluxo de veículos após o retorno gradativo às aulas em escolas e faculdades da capital e Região Metropolitana. O ensino público municipal está programado para retornar no dia 10 de fevereiro.

Panes de veículos

Para piorar a situação, no início desta manhã (3), dois automóveis apresentaram pane no Anel Rodoviário. No primeiro caso, por volta das 7h20, o veículo estragou na altura do km 535, próximo ao acesso à avenida Amazonas, na Cidade Industrial. O caso ocorreu no sentido Vitória. Houve registro, segundo a Via 040, de engarrafamento de três quilômetros e a pista foi liberada cerca de uma hora depois.

No outro caso, um veículo apresentou defeito, por volta das 8h20, dessa vez no sentido Rio de Janeiro, na altura do km 541. A liberação ocorreu 15 minutos depois, porém, foi suficiente para o registro de 4 km de lentidão, próximo à empresa ArcellorMital, no Barreiro.

