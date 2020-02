Manhã de trânsito ruim em diversos pontos de Belo Horizonte nesta segunda-feira (3), primeiro dia útil de fevereiro. A cidade vive a semana de volta às aulas em escolas particulares e faculdades, o que causa retenções em horários diferentes durante o dia e noite. O retorno ao ensino municipal foi adiado para o dia 10 de fevereiro.

Por essa razão, motoristas exercitaram a paciência nesta manhã. Além do número maior de carros que voltam a circular pelas ruas e avenidas, a BHTrans informou que houve registros de acidentes, trechos com problemas de asfalto irregular e terra espalhada devido às chuvas fortes da última semana.

Logo cedo, por volta das 7h, uma colisão entre veículos entre as ruas dos Guaicurus e Rio de Janeiro fechou o tráfego e forçou o desvio das linhas 66, 83 e 83 D.

No mesmo horário, o trânsito ficou lento nas avenidas Pedro I e Cristiano Machado, ambas no sentido bairro até o Centro. Nessa última, o sentido contrário também apresentou lentidão.

Na Via Expressa e Amazonas, na altura do Gameleira, Leste de BH, e na Silva Lobo, sentido Raja Gabaglia, entre Teresa Cristina e Viaduto da Amazonas, situação parecida.

Por volta das 8h40, o trânsito continuava ruim também na Waldir Soeiro Emrich (a chamada Via do Minério), no bairro Betânia, na região Oeste, no sentido bairro até o Centro.

O fluxo no Anel Rodoviáio, no sentido Rio de Janeiro, seguiu lentamente entre a Teresa Cristina até a altura do bairro Olhos D´água, também na região Oeste. De acordo com com a Polícia Militar Rodoviária, uma queda de barranco próxima ao Olhos D´água afetou o trânsito.

Segundo a BHTrans, os horários de pico em Belo Horizonte se intensificam nesta semana, devido ao retorno às aulas. São eles (horários aproximados):

Início da manhã (7h);

Horário de almoço (11h30);

Início de aulas à tarde (12h30);

Fim de expediente no fim da tarde (17h);

Fim das aulas no fim da tarde (18h);

Início das aulas no período noturno (18h30);

Fim das aulas no período noturno (22h30).

Leia também:

Volta às aulas na rede municipal de BH é marcada para o dia 10 de fevereiro