A audiência pública que estava marcada para a tarde desta terça-feira (23) para discutir questões do Rodoanel Metropolitano foi suspensa. De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (SEINFRA) a interrupção do evento foi causada pelo “descumprimento ao regulamento que estabelece os critérios de funcionamento da reunião”.

Segundo a pasta, um problema técnico com um dos microfones que estava sendo usado para o pronunciamento dos participantes inviabilizou a continuidade da sessão.

Uma outra audiência pública foi remarcada para esta sexta-feira (26), no auditório Juscelino Kubitschek, na Cidade Administrativa, das 13h às 17h.

6ª audiência

Na segunda-feira (22), a Seinfra realizou a 6ª audiência pública para discussão do Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte. A sessão foi transmitida pelo canal da pasta no YouTube e está disponível neste link. Durante a reunião foram ressaltados os principais pontos do projeto e as alterações no traçado feitas a partir das contribuições recebidas na primeira consulta pública, que terminou em abril.

A reunião contou com representantes dos municípios de Belo Horizonte, Betim, Ibirité, Nova Lima, Santa Luzia e Ribeirão das Neves. Durante a sessão, os participantes tiveram oportunidade de apresentar sugestões e questionamentos sobre o projeto. Todas as contribuições serão analisadas pela equipe técnica da Seinfra.



