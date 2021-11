O governador Romeu Zema (Novo) comentou, nesta terça-feira (23), sobre a realização do Carnaval nas cidades mineiras em 2022. “O pior que uma prefeitura pode fazer é não interferir em nada. (…) É falar ‘eu não tenho nada a ver com isso’. Porque tem a ver”, disse durante um evento ocorrido nesta manhã para anunciar o repasse de R$ 200 milhões para a construção de uma nova unidade do Hospital Eduardo de Menezes no bairro Gameleira, em Belo Horizonte.

Segundo Zema, diante do anúncio de eventos maiores, é necessário que cada prefeitura, pelo menos, oriente, organize e apoie. “No mínimo uma orientação nós esperamos que cada prefeitura dê. Não precisa patrocinar, mas se omitir nesse momento seria o menos adequado a se fazer", disse.

A fala do governador vem após o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), afirmar, na última sexta-feira (19) que “não pode proibir ninguém de sair de casa no Carnaval” e que a cidade não vai patrocinar o evento. O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti também disse, nesta segunda-feira (22), que ‘a folia vai acontecer, e que não podemos fechar os olhos”.

Durante o evento sobre a construção do novo hospital, o gestor também declarou que o governo estadual vai disponibilizar para todas as prefeituras, através do programa Minas Consciente, protocolos do que elas podem e devem fazer para a realização de um Carnaval mais seguro e organizado.

Nessa segunda (22), o Executivo divulgou um novo protocolo com regras mais flexíveis sobre distanciamento e capacidade máxima de lotação dos espaços. O documento reduz o distanciamento e acaba com limite de público na onda verde do Plano Minas Consciente. No entanto, o uso de máscara e a comprovação de vacinação ou de teste negativo para Covid-19 seguem obrigatórios.

