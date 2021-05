As aulas presenciais em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, serão retomadas na próxima segunda-feira (24) nas instituições da rede privada. Já as escolas públicas começam a receber os alunos em 7 de junho.

"A decisão foi tomada no dia 13 de maio, na reunião do Comitê Municipal de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19, após a análise de dados recentes da pandemia na cidade", informou a prefeitura.

Inicialmente, está autorizado o retorno às escolas para as crianças de 0 a 9 anos, da educação infantil ao 3º ano do ensino fundamental e, segundo a administração municipal, os preparativos para a recepção dos alunos, professores e demais profissionais da Educação estão em curso desde 2020.

Ainda de acordo com a prefeitura, em todas as unidades serão disponibilizados equipamentos de pedal e dispensers de álcool em gel 70%, instalados em vários ambientes, principalmente na entrada das salas de aula e no interior dos sanitários, além da demarcação do distanciamento das carteiras e cadeiras escolares, afixação de placas informativas sobre o uso de máscaras e a não aglomeração. Desde o início do ano, os profissionais vêm sendo capacitados para o atendimento aos novos protocolos sanitários.

Os estudantes farão rodízio, de acordo com a necessidade de adequação do número de alunos aos espaços físicos ofertados, seguindo as recomendações dos protocolos vigentes da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

O retorno dos alunos às salas de aula é facultativo e a decisão deve ser tomada pelos pais ou responsáveis que poderão optar pela continuidade das atividades à distância, em casa.

