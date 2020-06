O avanço da Covid-19 preocupa e pode provocar um colapso em Minas. Nesta quinta-feira, o governador Romeu Zema (Novo) afirmou que a “trajetória ascendente de casos” tem surpreendido as previsões da equipe técnica. Conforme o gestor, é preciso barrar a transmissão da doença, pois, caso contrário, o sistema de saúde terá a capacidade esgotada em até 30 dias.

Zema pediu apoio da população e dos prefeitos para conter a disseminação do vírus, evitando alguma medida mais drástica. Porém, o governador não detalhou qual seria a ação rigorosa a ser adotada.

"Nós sabemos que essa trajetória ascendente não pode continuar como está, sob pena de que, dentro de um mês, tenhamos um estrangulamento total no sistema de saúde, apesar de todos os esforços que fizemos", afirmou.

Dentre as medidas preventivas adotadas, Zema citou o aumento do número de leitos, a aquisição de respiradores e a preparação do Hospital de Campanha do Expominas, na região Oeste de Belo Horizonte.

Conforme o governador, a situação em Minas preocupa. "Nós, realmente, esperávamos um crescimento, mas não como ele tem se comportado nos últimos dias. Eu faço um pedido a todos os mineiros e, principalmente, aos prefeitos, que façam tudo o que está ao seu alcance", disse. Nesta quinta-feira, o Estado registrou 33 novos óbitos por Covid-19, chegando a 570.

As declarações foram dadas durante coletiva na tarde desta quinta-feira. Assista à reunião completa abaixo: