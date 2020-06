Cento e um municípios da macrorregião Centro de Minas, como Sete Lagoas, Curvelo, Ouro Preto e Itabirito, retrocederam, nesta quinta-feira (18), para a Onda Verde no programa de flexibilização controlada Minas Consciente, do Governo de Minas. Outras 86 cidades do Norte, como Brasília de Minas, recuaram para a Onda Branca. A mudança foi provocada pela piora nos números de combate à Covid-19 no Estado, informou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado.

Conforme a pasta, as ondas são níveis que orientam quais tipos de estabelecimentos podem abrir em um município: se uma cidade está na Onda Verde, por exemplo, apenas serviços essenciais podem funcionar. De acordo com o governo, Minas tem 146 municípios signatários do programa, o que compreende cerca de 3,5 milhões de habitantes do Estado. Mesmo as cidades que não formalizaram ou informaram a adesão ao programa estão organizadas em ondas.

Na atualidade, 510 municípios estão na Onda Verde; 290 na Onda Branca; e 53 na Onda Amarela. O Estado está dividido em 14 macrorregiões de Saúde. De acordo com o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico do Estado, Fernando Passalio, o objetivo do Minas Consciente é oferecer orientação aos prefeitos para o correto enfrentamento à pandemia.

"Tão importante quanto o município fazer a adesão ao programa é que, de fato, ele fiscalize e cumpra todas as orientações que o programa oferece. O Minas Consciente veio para ajudar os prefeitos a tomar a decisão correta no enfrentamento dessa pandemia, de forma consciente e mantendo o isolamento", declarou Passalio.

Nesta quinta-feira, o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), demonstrou preocupação com o aumento de casos da enfermidade causada pelo novo coronavírus no Estado. Segundo o gestor, se os números se mantiverem no atual crescimento, o avanço da Covid pode provocar 'estrangulamento total' do sistema de saúde em até 30 dias.