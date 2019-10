A avenida dos Andradas foi fechada no início da noite desta segunda-feira (7) por causa do show surpresa que a estrela do sertanejo Marília Mendonça realiza na Praça da Estação. Mais cedo, a BHTrans havia afirmado que nenhuma via seria fechada por conta da apresentação.

De acordo com a empresa, foi feito um desvio pela rua dos Carijós e pela rua Espírito Santo. O acesso até a estação de ônibus Aarão Reis também teve de ser alterado, passando pela rua dos Tupinambás. Veja:

19h22 Fechada a Av. dos Andradas sentido Viaduto Leste prox. A Pça da Estação devido a evento no local. Desvio pela R. dos Carijós e R. Espirito Santo, o acesso a Estação Aarão Reis é pela direita da Av. Aarão Reis, R dos Tupinambás e Av. dos Andradas novamente. https://t.co/mOVWrr5qXj pic.twitter.com/uyMgkqGjhq — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) October 7, 2019

Leia mais:

