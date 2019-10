O show surpresa da cantora Marília Mendonça, anunciado nesta segunda-feira (7) para acontecer às 19h do mesmo dia em Belo Horizonte está agitando os fãs da sertaneja na capital. O show, que acontecerá na Praça da Estação, deve reunir público considerável e a preocupação com o trânsito também surge para quem vai precisar passar pelo local no horário da apresentação.

A BHTrans informou, no entanto, que nenhuma rua será fechada para a realização do evento. A expectativa é que o show aconteça dentro da área da praça. A orientação aos motoristas é que evitem passar de carro pela avenida dos Andradas. Já para os expectadores, a dica é usar o transporte público ou ir de táxi ou carros de aplicativo até a praça, já que o local não conta com muitas vagas de estacionamento.

Turnê

O rebuliço começou depois que a "rainha da sofrência" deu pistas sobre o suposto destino do projeto "Todos os Cantos" durante o fim de semana. No Twitter, ela postou: "todas as ruas mudam de nome após cruzarem a avenida" e tem "aquário de água doce", dicas que correspondem à capital mineira.

A confirmação veio com uma live no Instagram, nesta segunda-feira. “Estou muito feliz em estar de volta às redes sociais e em um momento muito oportuno. A gente volta hoje com o ‘Todos os Cantos’, depois de três meses de pausa por conta da agenda de shows que estava muito agitada”, postou a cantora.

O “Todos os Cantos” é um projeto idealizado pela própria cantora, que pretende gravar uma música inédita em cada capital brasileira. Marília sempre aparece na cidade de surpresa, panfletando nas principais ruas e faz a própria divulgação nas redes sociais.

Em BH, a apresentação está prevista para as 19 horas, na Praça da Estação. No Twitter, vários fãs comentaram sobre o show. A tag "Praça da Estação" ficou entre os Trending Topics durante esta manhã e seguiu para a tarde, quando se juntaram "Marília Mendonça" e "TodososCantosemBH".

No último Festival Festeja, no Mineirão, no início de setembro, Marília Mendonça também já tinha dado algumas pistas, dizendo que voltaria a Minas Gerais de surpresa.

Quanto à segurança, a Polícia Militar informou que o 1º Batalhão empregará efetivo para o policiamento do show da cantora, na Praça da Estação, na noite desta segunda.

"Todos os Cantos"

Três EP’s do projeto já foram lançados. O “Todos os Cantos – Vol. 1”, com 12 faixas, foi indicado ao Grammy Latino 2019 na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja.

Além do sucesso nas plataformas digitais e nas rádios, o projeto também ganhou no mês passado uma série que mostra os bastidores dos shows, lançada na plataforma Globoplay.

Leia mais:

Marília Mendonça faz show surpresa na capital mineira nesta segunda