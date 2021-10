A Defesa Civil realizou, na manhã deste sábado (2), um treinamento de prevenção a inundações na avenida Vilarinho, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Treze pontos da via ficaram bloqueados de 9h40 às 9h50.

A atividade é um simulado para situações de enchentes, comuns no local durante o período de chuvas que se aproxima. Além do órgão, participaram da atividade a BHTrans, o Centro Integrado de Operações (COP-BH), a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o Corpo de Bombeiros e funcionários de um shopping localizado nas imediações.

De acordo com o subsecretário de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte, coronel Waldir Vieira, o bloqueio de vias é previsto para que moradores da cidade não sejam surpreendidos com inundações bruscas durante tempestades. Ele destaca que este tipo de simulado foi reconhecido pelo Ministério de Desenvolvimento Regional como uma prática a ser difundida em outros municípios do país que enfrentam problemas com as cheias.

O subsecretário atenta para que a população de BH acompanhe as atualizações publicadas pela Defesa Civil e siga as recomendações do órgão durante o período chuvoso. As principais recomendações são acompanhar os alertas de risco, programar os itinerários e não estacionar veículos em locais que podem estar sob risco de inundação.

Alterações no trânsito

Os bloqueios de vias são planejados em parceria com a BHTrans para que rotas de fuga seguras sejam disponibilizadas para os motoristas. De acordo com a assessoria da Defesa Civil, o órgão também trabalha com o aplicativo Waze para informar, em tempo real, sobre eventuais intervenções no trânsito da cidade.

