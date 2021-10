A avenida Vilarinho, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, será fechada pela Defesa Civil neste sábado (2) para um treinamento de prevenção a enchentes. A ação tem como objetivo preparar as equipes da prefeitura para essas situações.

A via vai ser interditada a partir das 9h40, no encontro da avenida com a rua Bernardo Ferreira da Cruz. A pista deverá ficar intransitável por cerca de 10 minutos.

Roteiro do simulado:

9h – Início do simulado em ambiente virtual

Início do simulado em ambiente virtual 9h40 – Bloqueio de vias

Bloqueio de vias 9h50 – Desbloqueio de vias

Um dos exercícios simulados será a colocação de barreiras para evitar o tráfego de veículos. Além disso, serão ensaiadas as ações de emissão de comunicados e alertas, monitoramento visual, ocupação dos pontos de bloqueio, desbloqueio e desmobilização de equipes em um ambiente controlado.

Além da Defesa Civil, participarão do treinamento a BHTrans, o Centro Integrado de Operações (COP-BH), a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o Corpo de Bombeiros e agentes de um Shopping da região.

Obras

Três etapas de obras simultâneas na região para amenizar os impactos das chuvas estão em andamento. Segundo a PBH, duas delas já apresentarão funcionalidade no próximo período chuvoso, em outubro.

Já na reta final para a conclusão, prevista ainda para este ano, está em implantação uma caixa para captar os escoamentos superficiais no emboque do Ribeirão Isidoro, localizado no cruzamento da Vilarinho com rua Doutor Álvaro Camargos e rua Maçom Ribeiro.

A construção dessa estrutura de captação tem forma de caixa, com área aproximada de 2,5 mil m² e volume da ordem de 10 mil m³ (10 milhões de litros). O investimento é de R$ 12,8 milhões.

No primeiro semestre de 2022, está prevista a conclusão das obras de tratamento de fundo de vale e controle de cheias nos afluentes Córrego Marimbondo e Córrego Lareira, com construção de bacia de detenção do Córrego Lareira. O custo é de cerca de R$ 40 milhões.

Além disso, estão em andamento as obras de implantação de dois reservatórios profundos e mitigação das inundações recorrentes no local. Os dois reservatórios subterrâneos têm capacidade de armazenamento de aproximadamente 115 milhões de litros d’água cada. O investimento é de cerca de R$ 125 milhões, com prazo de conclusão para 2024.

