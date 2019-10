Um avião de pequeno porte caiu sobre carros, na manhã desta segunda-feira (21), no bairro Caiçara, na região Noroeste da capital. Antes de cair, a aeronave atingiu a rede elétrica e explodiu. Dois carros foram destruídos pelas chamas e os militares tentam conter o fogo para reduzir o risco de explosão. Os destroços estão espalhados na rua e uma densa fumaça escura pode ser vista no céu. Bombeiros estão no local e trabalham no resgate de pelo menos quatro vítimas.

O acidente foi no cruzamento da rua Minerva com a rua Belmiro Braga. O avião teria saído do aeroporto Carlos Prates, na mesma região. A capacidade da aeronave é de quatro pessoas.

Não há informações se pessoas na rua ou dentro do carro também foram atingidas.

Este é o segundo acidente no local este ano. No dia 13 de abril, um avião também caiu na rua Minerva.

Aguarde mais informações.