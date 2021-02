O avião monomotor de prefixo PPNEX caiu dentro da piscina de um resort às margens do lago de Furnas, em Formiga, no Centro-Oeste de Minas, na tarde deste sábado (20). Segundo o Corpo de Bombeiros, somente os tripulantes tiveram ferimentos.

De acordo com a corporação, o acidente teria acontecido por volta das 15h30, possivelmente por uma falha no motor, enquanto a aeronave sobrevoava o lago. Três pessoas ocupavam o avião: dois homens e uma mulher.

O piloto chegou a ficar desacordado por alguns instantes, mas voltou à consciência logo depois. Quando os militares chegaram ao local, as vítimas já estavam fora do monomotor, retiradas por quem estava próximo à piscina no momento da queda.

Nenhum hóspede ou funcionário do estabelecimento se feriu. O helicóptero Arcanjo, dos bombeiros, conduziu duas vítimas a um hospital. A outra foi socorrida por uma equipe do SAMU. Segundo o Corpo de Bombeiros, as três tinham traumas "leves ou moderados".

