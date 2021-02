As fortes chuvas que atingiram Minas nos últimos dias causaram estragos por praticamente todos os cantos do Estado. Rios transbordaram, casas ficaram alagadas e diversas famílias tiveram que deixar suas casas por conta da ação da água.

Na sexta-feira (19), em Carangola, na Zona da Mata, o rio Carangola transbordou e atingiu casas próximas. Várias pessoas ficaram ilhadas. Equipes dos bombeiros se deslocaram para o local devido ao possível agravamento da situação. Militares de Muriaé, Ubá e Juiz de Fora foram à cidade e apoiaram as ações de socorro.

Cinco barcos foram utilizados na operação. Duas residências com riscos de desabamento e uma com desabamento parcial foram interditadas. Segundo a corporação, foram realizados 42 salvamentos de pessoas que estavam ilhadas; outras duas se afogaram, mas sobreviveram, e quatro se encontravam em pontos de desabamento.

De acordo com os bombeiros, o nível da água está diminuindo lentamente, mas ainda há muitos locais inundados. Integrantes da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil estão em Carangola e há a previsão da visita do chefe do Gabinete Militar ainda neste sábado (20).

Outro municípios

Em Januária, no Norte do Estado, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil realizaram vistorias nos locais alagados pela chuva dessa sexta. Ruas foram isoladas e um caminhão da prefeitura, equipado com uma bomba de sucção, escoou a água nos pontos mais críticos.

Matipó, na Zona da Mata, ficou alagada em diversos pontos ontem. Quinze famílias foram retiradas de suas residências em embarcações dos bombeiros ou carregadas. Não há registro de feridos.

Já em Luisburgo, perto de Manhuaçu, quase na divisa com o Espírito Santo, houve o rompimento de uma represa, cujas águas chegaram ao rio Manhuaçu, afetando toda a região. Pelo menos 20 pessoas que estavam ilhadas em suas residências foram resgatadas pelos militares.

Leia mais:

BH deve manter céu nublado neste sábado, com pancadas de chuva e trovoadas

Cerca de uma tonelada de maconha é apreendida em operação da PM em Uberlândia