Um avião modelo 210L, da marca Cessna Aircraft, apreendido do tráfico de drogas pela Polícia Federal em Minas Gerais será leiloado nesta quarta-feira (13). De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o maior lance até o momento se aproxima de R$ 1 milhão.

Este é o 14º leilão realizado no Estado. Ao todo, já foram arrecadados mais de R$ 2,3 milhões com a venda de 326 itens apreendidos de criminosos em território mineiro. O montante fica a cargo do Fundo Nacional Antidrogas (Funad), que financia projetos de segurança pública e combate às drogas no Brasil.

On-line

Os leilões, desde o início da pandemia de Covid-19, têm ocorrido de forma on-line. Os interessados podem ter mais informações neste link ou agendar horário para inspeção da aeronave pelo telefone 3653-1005.

