A história do bairro Santa Tereza será tema da quarta edição do projeto Expedições do Patrimônio, a ser realizado na próxima terça-feira (17), às 14h, em formato virtual. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no portal da prefeitura.

Nesta edição, os participantes poderão conhecer a história de ocupação desta região; o conjunto urbano protegido pelo município e suas características arquitetônicas; a formação identitária do bairro marcada por relações de convivência e proximidade entre os moradores que são destoantes das relações impessoais que marcam a vida moderna; as fortes tradições culturais que reverberam mundo afora e a vida boêmia que atrai inúmeros moradores de outros pontos da cidade; e, por fim, a história do Quilombo Souza, composto por uma comunidade negra que desde 1910 habita o território.

O debate será conduzido por Marco Antônio Silva, historiador e doutor em Educação, coordenador do setor educativo da Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público da Fundação Municipal de Cultura; e Arminda Aparecida de Oliveira, professora e mestre em Educação, da Diretoria de Desenvolvimento e Articulação Institucional da Secretaria Municipal de Cultura. Como convidadas estarão Carol Peso, arquiteta da Diretoria de Patrimônio Cultural, e Gláucia Vieira, liderança do Quilombo Souza.

A atividade é destinada a estudantes de graduação, professores, gestores educacionais e de centros culturais, estudiosos, dentre outros públicos interessados nos debates sobre patrimônio cultural.

Outras edições

A primeira edição do projeto foi sobre o Ofício dos lambe-lambes, os fotógrafos de rua que popularizaram a fotografia em Belo Horizonte no início do século XX. O encontro foi em 2019, no Parque Municipal Américo Renné Giannetti.

Pela pandemia da Covid-19, o projeto foi temporariamente suspenso em 2020, e retomado de maneira virtual em junho de 2021.

No segundo encontro, o tema foi a Praça da Estação, que abordou a importância histórica, simbólica, afetiva e arquitetônica da Praça da Estação para BH e para o Estado.

Em julho, aconteceu a terceira edição, tendo “Pampulha: Patrimônio Cultural e Diversidade” como tema. Na ocasião, foi abordada a história de ocupação desta região, o Conjunto Moderno (tombado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco) e as Festas de Iemanjá (Patrimônio Cultural de Belo Horizonte) que acontecem no entorno da Lagoa.

