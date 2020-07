O bairro Lindéia, na região do Barreiro, lidera o número de mortes por Covid-19 em Belo Horizonte com 11 óbitos, conforme o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado nesta quarta-feira (29).

Em seguida aparecem a Cabana do Pai Tomás, na região Oeste de Belo Horizonte; e a Serra, na região Centro-Sul, ambos com nove mortes. O bairro Santa Terezinha, na Pampulha, vem em seguida, com oito óbitos.

Ainda de acordo com o informe, a mortalidade pela Covid-19 está aumentando nas nas favelas da capital. No Alto Vera Cruz, na região Leste; no Coqueiros, na Noroeste; e Santa Cruz, na região Nordeste, as mortes chegaram a sete.

Já os bairros com mais casos confirmados da doença são Buritis (108), Lourdes (92) e Alto Vera Cruz (72).

Belo Horizonte tem 19.112 casos confirmados de Covid-19 e 482 mortos pela doença.

Veja a lista completa dos casos por bairro no site da PBH.