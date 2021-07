Seis bairros da região Oeste de Belo Horizonte terão abastecimento de água interrompido nesta terça-feira (20). Conforme informou a Copasa, uma manutenção da rede de água será realizada durante o dia.

Com isso, ficam com o abastecimento afetado os bairros Alto Barroca, Barroca, Calafate, Grajaú, Nova Granada e Prado. A previsão é que a normalização ocorra gradativamente, no decorrer da tarde do mesmo dia.

