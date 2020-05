No dia da reabertura gradual do comércio na capital mineira, a Polícia Militar deu início à operação Sociedade Segura, com reforço do policiamento em bairros da região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo o tenente Francis Santana o "foco primordial é a prevenção à criminalidade bem como o aumento da segurança tanto para lojistas quanto para a população". Seis viaturas, seis motopatrulhas e três bases de segurança comunitária estão empenhados na ação que é realizada nos bairros de Lourdes e Savassi e vai se estender durante toda a semana.

A operação realiza abordagens a pessoas e veículos suspeitos. No início da tarde desta segunda-feira (25) os policiais da 4ª Cia também deram apoio a uma ocorrência de golpe pela internet. Duas vítimas, vendedor e cliente foram até a uma das bases comunitárias para denunciar a ação de um estelionatário.

De acordo Santana, um vendedor anunciou uma motocicleta em um site e um estelionatário clonou o anúncio e passou a intermediar o negócio. O criminoso então trocou mensagens com as duas partes e o homem fez uma transferência de R$ 7 mil para uma conta de um banco do Mato Grosso, achando que se tratava da conta do verdadeiro vendedor. Quando se encontraram no cartório para oficializar a compra da moto, eles perceberam que foram vítimas de golpe. A ocorrência foi encerrada em uma delegacia da Polícia Civil, onde os agentes vão tentar rastrear a conta para identificar o estelionatário.