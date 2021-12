As ruas e avenidas de Manhuaçu, na Zona da Mata de Minas, ficaram alagadas após as fortes chuvas que caíram em todo o Estado desde a última sexta-feira (3). Nesta terça-feira (7), uma via do bairro Ponte da Aldeia teve que ser totalmente interditada após a queda de um barranco.

De acordo com a prefeita da cidade, Maria Imaculada Dutra Dornelas (PSB), as ruas ficaram inundadas após os bueiros não comportarem o grande volume de água. Ainda conforme a prefeita, mesmo com o grande estrago material nenhuma pessoa ficou ferida.

Algumas pessoas filmaram o momento em que o volume de água das chuvas começou a invadir os estabelecimentos. Em uma das gravações, enquanto é exibida a enchente, uma pessoa relata que a pavimentação da via já hvia sido estragada. "A chuva arrebentou a rua aqui ó".

Desde a última sexta-feira, muitos barrancos pela cidade desmoronaram em decorrência da quantidade de água. Algumas estradas foram obstruídas e o trânsito teve que ser desviado,de acordo com a Defesa Civil.

