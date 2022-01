Um incêndio atingiu o Bar Gilboa, na rua Pium-Í, no bairro Carmo, na região Centro-sul de Belo Horizonte, no início da manhã deste domingo (30). O Corpo de Bombeiros foi acionado e as chamas foram controladas. Não há registro de feridos.

De acordo com a corporação, depois que as chamas foram debeladas os bombeiros militares retiraram materiais inflamáveis e o forro do teto do estabelecimento, que é de espuma e oferece risco de reignição.

Até o momento, não se sabe o que causou o incêndio. Conforme os bombeiros, a perícia técnica será feita pela Polícia Civil. Em um comunicado feito pelas redes sociais, os administradores do bar informaram que as chamas começaram algumas horas após o fechamento da casa.

Um Incêndio atingiu o Bar Gilboa, no bairro Carmo, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, no início da manhã deste domingo (30). Ninguém ficou ferido



Divulgação / @Bombeiros_MG pic.twitter.com/RxTv7DTLs3 — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) January 30, 2022

Leia também

Diante de protocolo sanitário mais rígido, promotores de eventos esperam recuo da prefeitura de BH

Criança morre e 19 pessoas ficam feridas em acidente com ônibus no Norte de Minas