O bar Santo Boteco, localizado no Santo Antônio, Centro-Sul de Belo Horizonte, foi interditado pela Defesa Civil por conta do risco de desmoronamento do imóvel. A medida foi tomada depois que a direção do estabelecimento, detectou rachaduras nas paredes da estrutura no último domingo (5).

Inaugurado em 2015, o bar está em processo de mudança para um outro endereço, no bairro São Pedro, também na região. Com o problema na atual instalação, as obras no novo local tiveram que ser interrompidas para móveis serem levados para lá.

Nas redes sociais, Aline Elias, uma das proprietárias, relata que já havia notado um vazamento de água há mais tempo e acionado a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), mas o problema não foi resolvido. Mesmo com o registro fechado, a água ainda escoava da calçada.

Ainda no domingo, três agentes da companhia de abastecimento foram enviados para verificar o local. Em um vídeo, Aline mostrou a calçada sendo quebrada e contou ter encontrado uma peça de conexão do hidrômetro quebrada. A hipótese levantada pela proprietária é que essa água vem de uma nascente, localizada abaixo do solo.

Pelo perfil na internet, a empresária desabafou sobre a frustração, alegando pagar R$ 12,7 mil de aluguel e já ter entrado em contato com a imobiliária diversas vezes, mas o problema nunca teria sido analisado. “Isso se chama descaso, descuido”, diz.

Em nota, a Defesa Civil afirmou que o responsável já foi notificado “a adotar medidas de mitigação e recuperação do local”.

A mudança para o novo Santo Buteco estaria prevista para começar em 13 de setembro mas, devido às circunstâncias, ainda não há data marcada para a reabertura.

O Hoje em Dia entrou em contato com a Copasa, mas ainda não recebeu resposta da corporação.

