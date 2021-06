Foi realizada, na manhã desta terça-feira (29), uma operação para esvaziar a barragem que estava vazando no Serro, cidade localizada no Vale do Jequitinhonha. Localizada na Fazenda do Tanque, a barragem, que trata-se de uma propriedade privada, estava vazando desde a última sexta-feira (25). Mas não houve rompimento.

Na segunda-feira (28), o prefeito Epaminondas Pires de Miranda convocou uma reunião para definir todas as operações para o esvaziamento da barragem. A decisão foi de reduzir o volume de água, diminuindo assim a pressão exercida. Caso a barragem se rompa, o esvaziamento reduzirá o desastre. Segundo o prefeito, a barragem apresentava irregularidades por ser uma construção antiga, com mais de 60 anos.

Foram instaladas duas bombas de sucção para aumentar a vazão da água. A expectativa é que 40% do nível da água seja reduzido nos próximos quatro dias. A força-tarefa conta com o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), do Corpo de Bombeiros Militar, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) e da Prefeitura de Serro.

Por questões de segurança, 21 pessoas que moravam próximas à barragem foram retiradas do local.

O delegado da PC, Bruno Avelar, afirmou que o risco de rompimento é baixo, mas a polícia está a postos para o que for necessário.

As atualizações sobre a barragem estão sendo publicadas nas redes sociais da prefeitura.

