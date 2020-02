Batida entre dois veículos de passeio deixa um morto e cinco feridos na MGC-129

Uma batida entre dois carros de passeio deixou um morto e cinco feridos na MGC-129, em Santa Maria de Itabira, na região Central de Minas, na manhã deste sábado (22).

De acordo com a Polícia Militar da cidade, a batida aconteceu na altura do km 387, próximo da localidade de Barracas.

As circunstâncias do acidente não foram esclarecidas, mas as primeiras apurações dão conta de que um dos veículos invadiu a contramão e bateu na lateral do outro, que seguia no sentido contrário.

As vítimas foram socorridas pelo Servido de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e por populares para hospitais da região.

Segundo a PRF, acidentes nas rodovias que cortam o Estado deixam o trânsito lento em alguns trechos

Outras ocorrências

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, há interdições parciais na BR-040 em Nova Lima, no km 547, sentido ao Rio, onde está sendo realizado o transbordo de carga de um caminhão que tombou no local.

Por conta do acidente, o tráfego de veiculos é lento e o congestionamento chega a 2,5 km.

Na BR-381, em Betim, altura do km 501, sentido a São Paulo, um engavetamento sem vitimas deixa o trânsito lento, com cerca de 2 km de fila. Não houve vítimas.

