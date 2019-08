Um bebê de 9 meses, morador de Viçosa, na Zona da Mata mineira, com suspeita de ser o quinto caso confirmado de sarampo em Minas Gerais, passará por um terceiro exame nesta terça-feira (13). Os testes laboratoriais já realizados não foram conclusivos e a terceira etapa, que segue protocolo da Secretaria de Vigilância em Saúde, poderá trazer um diagnóstico preciso.

De acordo com o boletim epidemiológico mais recente da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), divulgado na última quarta-feira (9), já são 190 notificações da enfermidade em 73 municípios do Estado neste ano, sendo que 135 desses casos (71%) já foram descartados para a doença.

Segundo a Secretaria de Saúde de Viçosa, o bebê de 9 meses do sexo masculino com a suspeita da doença não foi vacinado com a tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) porque está abaixo da faixa etária determinada para essa imunização, que é de um ano de idade. A suspeita teve início no dia 23 de julho, quando a família levou a criança à Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Nova Viçosa, em busca de atendimento médico.

De acordo com a prefeitura da cidade, os familiares relataram aos profissionais de saúde da UBS que, um mês antes de aparecerem os sintomas, haviam feito uma visita a parentes na cidade de Rio Doce, a 73 quilômetros de Viçosa. Na ocasião, era desconhecida pela família do bebê a informação de que algum ente rio-docense seria era portador de sarampo. Mais tarde, porém, a família descobriu que havia parentes com suspeita de infecção.

Os exames

O primeiro exame realizado foi no próprio dia 23 de julho. A criança foi avaliada clinicamente por um médico ambulatorial, que diagnosticou o quadro clínico de sarampo e solicitou a coleta de sangue do bebê para investigação laboratorial. O resultado dessa amostra deu positivo.

Seguindo o protocolo médico, nova coleta foi realizada no dia 29 de julho. A análise não definiu o quadro pois apontou IgG positivo e IgM inconclusivo. IgG e IgM são análises que detectam o estágio de diversas doenças.

"Seguindo, então, o protocolo para classificação de casos suspeitos de sarampo, o passo seguinte é realizar nova coleta (já agendada para o próximo dia 13), para só assim o município poder afirmar se houve ou não caso de sarampo registrado no município. Ou seja, o caso segue em análise", afirmou a Secretaria de Saúde de Viçosa.

A doença

O sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda, grave, transmissível, altamente contagiosa e comum na infância. A doença começa inicialmente com febre, exantema (manchas avermelhadas que se distribuem de forma homogênea pelo corpo), sintomas respiratórios e oculares.

No quadro clínico clássico, as manifestações incluem tosse, coriza, rinorreia (rinite aguda), conjuntivite (olhos avermelhados), fotofobia (aversão à luz) e manchas de koplik (pequenos pontos esbranquiçados presentes na mucosa oral). A evolução da doença pode originar complicações infecciosas com amigdalites (mais comum em adultos), otites (mais comum em crianças), sinusites, encefalites e pneumonia, que podem levar a óbito.

Veja como é o esquema vacinal para quem ainda não foi imunizado contra o sarampo:

Indivíduos de 2 a 29 anos, caso não tenham nenhum registro de dose da vacina tríplice ou tetraviral, deverão receber duas doses com intervalo de, no mínimo, 30 dias da primeira dose. Gestantes com até 29 anos, caso não tenham nenhum registro de dose da vacina tríplice ou tetraviral, deverão receber no pós-parto duas doses com intervalo de no mínimo 30 dias da primeira dose (a vacina não pode ser aplicada em mulheres grávidas).

Pessoas de 30 a 49 anos, caso não tenham nenhum registro de dose da vacina tríplice ou tetraviral, deverão receber apenas uma dose.

Entendendo IgM e IgG

O exame sorológico de IgG e IgM serve para detectar o estágio de diversas doenças.

- IgG negativo (não reagente) e IgM negativo (não reagente): significa que o paciente nunca entrou em contato com o patógeno (nunca teve a doença ou nunca tomou vacina) e está suscetível a ter a doença;

- IgG negativo e IgM positivo: significa que a infecção é aguda (dias, semanas);

- IgG positivo (reagente) e IgM positivo (reagente): infecção recente (semanas ou meses);

- IgG positivo e IgM negativo: infecção antiga (meses ou anos) ou sucesso da vacina; a pessoa está protegida para essa doença.

Leia mais:

Minas tem 51 casos de sarampo em investigação; quase 4 milhões de mineiros não são vacinados