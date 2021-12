Uma bebê de 4 meses foi encontrada morta na cama da mãe na manhã deste domingo (5), em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada pela mãe da criança, de 37 anos.

Aos policiais, a mulher contou que na noite desse sábado (4) colocou a menina e o outro filho, de 4, para dormirem na cama dela. Quando a moradora acordou, viu que a criança mais nova estava sem pulso e com o nariz sangrando.

Conforme o boletim de ocorrência, os militares constataram a morte assim que chegaram ao local. Os agentes perceberam, também, hematomas na barriga e nas costas da bebê.

Ainda de acordo com a PM, a perícia constatou que a menina morreu por asfixia mecânica. As marcas, de acordo com as análises iniciais, podem ter sido provocadas por acúmulo de sangue. O corpo ainda será necropsiado.

A mãe da criança foi encaminhada para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil, onde prestará depoimento.

