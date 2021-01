Um bebê de 5 meses foi baleado, nessa segunda-feira (4), durante uma tentativa de homicídio em Ponte Nova, na Zona da Mata. Segundo a Polícia Militar (PM), a criança foi atingida no abdômen e encaminhada para o Hospital Arnaldo Gavazza, na mesma cidade. Ela foi internada e está estável.

De acordo com o Boletim de Ocorrências (B.O.), os militares foram acionados depois de quatro homens invadiram a casa de um rapaz de 23 anos. Um dos suspeitos, de 32 anos, teria sacado uma arma e disparado três vezes contra o jovem, que revidou com dois tiros de garrucha.

Segundo o homem, a confusão teria acontecido por conta do tráfico de drogas. Durante a troca de tiros, a filha do casal foi atingida de raspão no abdômen. Os suspeitos fugiram do local. O dono da casa foi preso e a arma apreendida.

Conforme a corporação, a polícia seguirá procurando os outros envolvidos no caso. O autor dos disparos já foi identificado.

