O fim de semana em Belo Horizonte deve ser de tempo frio e chuvoso, mantendo a tendência dos últimos dias na capital. Entretanto, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostra que a chance de novas tempestades na metrópole é pequena, diferente do que foi visto entre segunda (18) e terça-feira (19).

Nesta sexta-feira (22), o órgão prevê tempo frio, com termômetros variando entre 15ºC e 25ºC. O céu fica encoberto por nuvens durante todo o dia, com possibilidade de chuvas isoladas em algumas regionais.

No sábado (23), a amplitude térmica aumenta na cidade, variando dos 14ºC aos 28ºC. Entretanto, a sensação de frio deve continuar, devido à chegada de uma nova massa de ar em Minas Gerais. As nuvens devem continuar sobre o céu da capital, que também pode ter pontos isolados de chuva.

As tempestades podem voltar à Grande BH já no domingo (24), segundo o Inmet. O tempo nublado se mantém, agora acompanhado da previsão de pancadas com raios e trovoadas. Os termômetros, por sua vez, podem aliviar o belo-horizontino, com a chance de marcar até 30ºC.

Até o momento, não há alertas emitidos pela Defesa Civil para perigos geológicos causados pela chuva na capital mineira no fim de semana. No painel do Inmet, o município está fora da área de perigo, que alerta apenas parte do Norte de Minas para alterações climáticas mais severas nos próximos dias.

