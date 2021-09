Mais de sete meses após o início da imunização, Belo Horizonte conclui, neste sábado (4), a vacinação com a primeira dose contra a Covid-19 em jovens com 18 anos, completos até 4 de setembro.

Também neste sábado, caminhoneiros poderão receber a segunda dose da vacina. A prefeitura alerta que, neste caso, a data indicada no cartão deve ser, no máximo, 11 de setembro.

Os postos fixos e extras vão funcionar das 7h30 às 14h, e os pontos drive-thru, das 8h às 14h. Os endereços para os dois públicos são diferentes e devem ser consultados no site da PBH.

Orientações para a primeira dose:

Ser cidadão residente de Belo Horizonte;

Apresentar documento de identificação com foto;

Não ter recebido vacina contra a Covid-19;

Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;

Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Orientações para a segunda dose:

Levar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF.

Só poderão antecipar a segunda dose as pessoas do grupo convocado em que a data marcada no cartão para completar o esquema vacinal seja menor ou igual a 7 dias. Ou seja, se a pessoa tiver sido convocada para se imunizar no dia 18, mas seu cartão de vacinação estiver prevendo a segunda dose para o dia 30, ela só poderá realmente ser imunizada com a segunda dose no dia 23, sete dias antes da data no cartão.

Na próxima semana, será a vez de os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades ou deficiências e gestantes.

